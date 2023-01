Mini plumcakes salati olive e pomodorini

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Un’altra ricetta, quella di oggi, velocissima quanto sfiziosa! Perfetta per un antipasto, aperitivo, spuntino, colazione o merenda salata, un passpartout monoporzione che potrete abbinare a piacere…per tutti i gusti!!!

Non solo…potete preparare i plumcakes anche in anticipo uno o due giorni prima, conservarli in frigo o luogo fresco dentro un contenitore con coperchio ermetico e rimetterli in forno giusto 4/5 minuti prima di servirli…torneranno come appena sfornati!!

INGREDIENTI:

250 gr farina debole a piacere

200 ml panna fresca

100 ml olio e.v.o.

2 cucchiaini rasi origano

50 gr olive verde denocciolate condite a fettine

60 gr pomodorini secchi sott’olio sgocciolati

50 gr parmigiano reggiano grattugiato

2 uova

1 bustina lievito per torte salate

Noce moscata a piacere

PREPARAZIONE:

Sbattere leggermente uova, olio e panna in una insalatiera capiente.

Aggiungere la noce moscata, l’origano e il parmigiano ed amalgamare perfettamente con un mestolo di legno.

Unire la farina e creare un composto denso ma morbido ed omogeneo.

Amalgamare infine le olive a fettine ed i pomodorini tagliati a listarelle sottili a coltello o con l’aiuto di un paio di forbici da cucina.

Creare un impasto perfettamente omogeneo.

Pre-riscaldare il forno a 180°C,.

Imburrare ed infarinare una teglia preformata per mini plumcakes, riempire ogni incavo fino a 2/3.

Infornare 15/18 minuti in base al vostro forno o fino leggera doratura.

Sfornare, lasciar raffreddare pochi minuti quindi togliere dalla teglia e lasciar raffreddare i plumcakes su una griglia.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci