Simulazione di gara e bollatura dei cavalli: le novità a partire dall’edizione di giugno

Si è riunita questa mattina la Consulta dei Quartieri della Giostra del Saracino. Nel corso della seduta è stato approvato in via ufficiale il nuovo regolamento delle prove dei giostratori che vedrà le stesse svolgersi nella maniera classica da domenica 11 a martedì 13 giugno, mentre l’ultima serata di prove, mercoledì 14 giugno, sarà sostituita dalla Simulazione di Gara. La nuova modalità introdotta vedrà, a partire dalle 21.30, tutti i giostratori, titolari e riserve, sfidare il Buratto con un unico tiro, con la Giuria che misurerà il punteggio, proprio come se fosse Giostra. Un cambiamento introdotto per rendere più avvincente e coinvolgente l’ultima serata di prove, sia per i giostratori, sia per il pubblico presente in Piazza Grande. Secondo l’ordine delle carriere estratto si svolgeranno prima le otto carriere dei giostratori che correranno la Prova Generale e a seguire le otto carriere dei giostratori titolari. Analogamente a quanto avverrà a giugno, per l’edizione di settembre la Simulazione di Gara si svolgerà giovedì 31 agosto a partire dalle 17.00.

Dalla prossima edizione della manifestazione sarà inoltre eliminato il turno facoltativo di prove riservato ai soli giostratori titolari che precedeva la Prova Generale.

L’altra novità introdotta, sempre dalla prossima edizione al fine di uniformare le due giostre annuali, riguarda la Bollatura dei Cavalli, che finora, a giugno, si svolgeva in Piazza Grande in maniera informale e senza pubblico al termine del turno facoltativo di prove. Venerdì 16 giugno, alla vigilia della Giostra, proprio come avviene per l’edizione di settembre, Piazza San Francesco ospiterà alle 11.30 la Cerimonia di Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli nella quale in maniera solenne i giostratori vengono investiti dai loro capitani dell’onore di correr Giostra e si scelgono i cavalli con cui sfideranno il Buratto in Piazza Grande il giorno successivo. Dopo il via libera della Consulta dei Quartieri, adesso esprimerà il proprio parere il Consiglio della Giostra, che ha competenza sugli aspetti scenografici delle cerimonie giostresche.