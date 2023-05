Ad Arezzo arriva lo spettacolo musicale “Raffaella! Omaggio alla Carrà” con Beatrice Baldaccini

Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e amati della grande Raffaella Carrà.

Un tributo alla donna e artista indimenticabile che è stata un’icona per molte generazioni e che, attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia.

Raffaella! Omaggio alla Carrà, lo show tributo che andrà in scena mercoledì 26 luglio 2023 con inizio alle ore 21.00 nella nostra città presso il Parco della Fortezza Medicea.

A indossare il caschetto biondo sarà Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano, che darà corpo e voce al mito Carrà, accompagnata da 6 ballerini e performer e da una band di 5 musicisti.

Attraverso il canto, la recitazione, la musica, i costumi e le coreografie entrate nella storia della cultura pop nazionale, gli artisti sul palco faranno rivivere la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana.

Il progetto si avvale della direzione artistica di Claudia Campolongo, della regia di Gabriele Colferai e delle coreografie di Angelo di Figlia.

Beatrice Baldaccini è uno dei volti piu’ conosciuti del musical italiano, vantando numerose esperienze di successo come il ruolo da protagonista in Cercasi Cenerentola, la fata Turchina in Pinocchio, Sandy in Grease, Grace Metal Lamb in Fame-Saranno famosi (2019) e Stella in Balliamo sul mondo (2020)

Ha interpretato Antonella nel film Il mondo di Patty Il Musical, e ha fatto parte del trio comico Le Principesse nella trasmissione Colorado.

Nel 2020 partecipa a All Together Now condotto da Michelle Hunzikere e J-Ax, in onda in prima serata su Canale 5.

Nel 2023 è Vivian nel musical Pretty Woman.

https://www.ticketone.it/event/raffaella-omaggio-alla-carra-parco-il-prato-17064785/