SR71: le attività di controllo effettuate dalla Polizia Municipale

Nella giornata di lunedì 16 Gennaio 2023 gli agenti della Polizia Municipale del Comando di Arezzo sono stati impegnati nel controllo del rispetto delle norme del codice della strada al fine di garantire la sicurezza stradale.

In particolare è stato messo a punto un piano di controllo della viabilità per migliorare la sicurezza della SR n.71. Dalle ore 9,00 fino alle ore 16,00 gli agenti hanno effettuato in simultanea sull’intero tratto tra le Località di Olmo e Vitiano, controlli su strada in relazione alla velocità e alla regolarità dei veicoli e dei documenti di guida dei conducenti.

Tutto ciò in relazione ai percorsi con maggior traffico veicolare, protagonisti nel recente passato di gravi sinistri stradali, come la SR n.71 e l’adiacente S.C. di Ristradella, con posti di controllo, svolti sia in divisa che in abiti civili e mediante l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Sono stati controllati diversi veicoli e comminati in totale n. 47 verbali per violazioni al codice della strada. Nello specifico: