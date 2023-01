“Stanno sparando sulla nostra canzone” in scena al Teatro Antei

Dopo il sold out dei primi due spettacoli, prosegue la stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia con il contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Sabato 21 gennaio (ore 21.00) è il momento di Veronica Pivetti, protagonista di STANNO SPARANDO SULLA NOSTRA CANZONE, una black story musicale di Giovanna Gra ambientata nell’America degli anni Venti.

Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Veronica Pivetti è Jenny Talento, una spiritosa e sensuale fioraia, ma in realtà spacciatrice d’oppio, che finisce col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker, Nino Miseria. La voglia di risorgere, dopo gli anni dell’epidemia di spagnola, soffia sulla passione, e Jenny si lascia trascinare in un mondo perduto fatto di malavita, sesso, amore e gelosia. Fino a quando il gangster più temuto della città, Micky Malandrino, un visionario dal mitra facile, spacciatore di sentimenti e tentazioni, non pretende da lei la restituzione di un vecchio debito contratto dal suo amante. Dopo qualche resistenza, la donna cede, ma poi ci ripensa, trascinandoci all’epilogo, in una resa dei conti salata e non più rinviabile, con un finale in crescendo decisamente esplosivo.

Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento caratterizzato da insegne colorate, occhiali scuri, calze a rete, mitra e canzoni e dall’esplosiva esuberanza di un mondo risorto alla vita.

Sabato 21 gennaio, ore 21 Teatro degli Antei

Veronica Pivetti

STANNO SPARANDO SULLA NOSTRA CANZONE

una black story musicale di Giovanna Gra

musiche Alessandro Nidi

ideazione scenica e regia Gra&Mramor

con Cristian Ruiz, Brian Boccuni

aiuto regia Alessandro Marverti

arrangiamenti musicali Alessandro Nidi, Elio Baldi Cantù

luci Eva Bruno

fonica Andrea Mazzucco

costumi Valter Azzini

produzione a.ArtistiAssociati

in collaborazione con Pigra srl

durata: 80 minuti (atto unico)

