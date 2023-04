Tennistavolo Valdarno: tutte le squadre piazzate a ridosso delle prime posizioni

Sabato 15 e domenica 16 aprile si sono giocate le ultime giornate dei vari campionali regionali di tennistavolo, la formazione di D1 ha perso per 5 a 1 contro il Tennistavolo Maremma (unico punto di Giulio Fabbrini), La D2 a perso di misura per 5 a 4 a Sesto Fiorentino (due punti a testa di Antonio Fabbrini e Andrea Baldini Tosi) mentre la D3 è riuscita a vincere per 5 a 2 a Grosseto (un punto di Mattia Rotesi e due punti a testa di Alessandro Chellini e Simone Barbagli).

Con questa giornata si è conclusa la stagione 2022/23 e per il Tennistavolo Valdarno è stata una buona annata con in particolare due note positive da evidenziare: prima di tutto i risultati di tutte le squadre, obiettivo per niente scontato visto la presenza di avversari particolarmente agguerriti: La squadra di D1 composta da Francesco Martinino, Giulio Fabbrini, William Deventi e Mirko tortoli è arrivata terza a due punti di distanza dal Tennistavolo Maremma e Invicta Pace Grosseto. Stessa cosa per la formazione di D2, composta da Andrea Baldini Tosi, Antonio Fabbrini, Lorenzo Innocenti e Diop Momar, terza dietro a CIATT Firenze e Sestese. Ancora meglio la D3, composta da atleti giovanissimi come Alessandro Chellini, Mattia Rotesi (classe 2011) Leonardo Fusco e Ernesto Innocenti (classe 2010) e da meno giovani come Orio Innocenti e Simone Barbagli. Questa squadra è arrivata seconda dietro al Tennistavolo Arezzo.

In sintesi tutte le squadre si sono posizionate a ridosso delle prime posizioni nei rispettivi campionati. La seconda nota positiva da evidenziare è stato il risultato dei giovani nei vari tornei: la giovanissima Maria Chiara Chellini (classe 2014) ha conquistato il primo posto alla fase provinciale del Ping Pong Kids, torneo che prevede, oltre alle competizioni di tennistavolo, alcune prove di abilità motorie (salto con la corda, navetta, salto in lungo e percorso di rapidità e destrezza). Maria Chiara ha sbaragliato tutte le concorrenti riuscendo ad aggiudicarsi il primo posto nella propria categoria e parteciperà quindi alle Finali Nazionali. Altro giovane che si è messo in mostra è stato Mattia Rotesi che è riuscito a vincere ben 2 tornei promozionali nella categoria Under 13.

Oltre al 5^ Torneo Promozionale di Lucca disputatisi a maggio, Mattia è riuscito a conquistare l’oro anche al 6^ Torneo Promozionale di Livorno che si è svolto domenica 16 aprile. Per non parlare di Ernesto Innocenti e Alessandro Chellini che, grazie ai buoni risultati ottenuti nei tornei di qualificazione, sono riusciti a qualificarsi per le Finali Nazionali Giovanili di tennistavolo nella categoria Under 13 che si svolgeranno il 22 aprile a Terni, mentre Leonardo Fusco e Mattia Rotesi si sono classificati a ridosso dei primi e sperano in un ripescaggio. “Vedere tutti questi giovani che riescono a primeggiare ottenendo risultati eccellenti lo considero un buon viatico per il futuro della Società” commenta il tecnico e presidente Vivaldo Nannoni. In allegato una “foto-mosaico” con gli atleti del TT Valdarno che hanno partecipato ai vari campionati e tornei.