U. P. Policiano: i risultati della prova a Reggello e del Green Trail

Dopo le proibitive condizioni meteo di ieri pomeriggio a Reggello dovute a forti grandinate costringendo gli organizzatori a rimandarla, iero mattina, si è disputata la 1^ prova del campionato Italiano di società di corsa m.10.000 su pista.

Buoni i risultati degli atleti della Polisportiva Policiano con il 10° posto di Simon Loitanyang che è sceso sotto il muro dei 30’ ,esattamente 29’47” mentre gli altri 2 atleti presenti, Lorenzo Mori con 32’21” è giunto 24° e Emanuele Graziani con 33’ è giunto 28°.

Per la cronaca la vittoria è andata al keniano Kimutai Con 28’54” sul burundiano Niyomukiza in 29’. Ieri mattina in contemporanea, si disputava a San Zeno la 10^ edizione del Green Trail organizzata da Aisa Impianti in collaborazione con la U.P.Policiano ed il patrocinio del comune di Arezzo alla quale hanno preso parte complessivamente circa 200 atleti.

Viste le copiosi piogge dei giorni scorsi e di questa notte, la parte iniziale del percorso è stato modificato per impraticabilità e pertanto è stato utilizzato un tratto sterrato che costeggia l’impianto Aisa ed il sentiero della Bonifica per poi rientrare nel percorso solito che porta al crinale tra San Zeno ed Agazzi per poi scendere dal bosco (reso insidioso e scivoloso dalle piogge dei giorni scorsi:

In questo ultimo tratto controllato dalla Racchetta e volontari della Croce Bianca di Arezzo si sono verificate alcune cadute senza grosse conseguenze verso S.Zeno prima di raggiungere l’arrivo posto all’interno della struttura di Aisa Impianti.

Alcuni atleti attesi alla partenza come Loitanyang, Graziani e Mori hanno dovuto partecipare ai m.10.000 e quindi hanno lasciato campo libero agli altri partecipanti in cui Alessandro Fazzi della Filirun Team insieme al marchigiano Christian Branchesi dell’atletica Jesi e Michele Pastorini della U.P.policiano hanno condotto in testa fino alla discesa, poi Fazzi specialista ed amante di questi percorsi, ha preso decisamente il comando insieme a Branchesi per giocarsela negli ultimi 500 metri mentre al 3° posto Michele Pastorini si è staccato avendo sulle gambe anche il 10.000 di ieri che ne hanno condizionato la resa.

In campo femminile il rullo compressore di Valentina Mattisina, ha colpito ancora sulla romagnola Ana Nanu che ha metà percorso ha ripreso Marcella Municchi di Grosseto giungendo 2^, ottimo risultato anche per Lucia Boncompagni che piano piano sta rientrando nelle condizioni migliori dopo oltre 4 anni di inattività.

Ottima la prova di Salavtore Basile della U.P.Policiano che vince la categoria veterani mentre negli argento bissa il successo della parcocorsa il grossetano Claudio Nottolini e negli oro Santi Santangelo del Gregge Ribelle .

Nel settore femminile Senior Lucia Boncompagni (U.P.Policiano), nelle Master Marianna Radicchi ( Pol. Rinascita Montevarchi)mentre nelle veterane Gianfranca Secci ( G.S. Orecchiella Lucca).

Terminata la gara degli adulti è stata la volta del settore giovanile con tanto entusiasmo e partecipazione soprattutto delle categorie esordienti e ragazzi.

I Vincitori:

Elio Rapini (Atl. Sestini) Matilde Severi ( Atl. Sestini)

Matteo Celestini (Pod. Il Campino) Siria D’Agapito (U.P.Policiano)

Marco Carraresi (Atl. Sestini) Chiara Raffaelli ( Atl Sestini)

Leone Coradeschi (Atl. Sestini) Matilde Gallorinio (Atl. Sestini)

Giulio Venturi (Atl. Sestini)

La Unione Polisportiva Policiano vince ancora una volta la classifica di società davanti all’atletica sestini.