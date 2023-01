Sono terminati questa mattina i 450 tagliandi messi a disposizione dalla società Terranuova Traiana per il settore di tribuna, riservato ai tifosi amaranto. Al momento non sono disponibili altri tagliandi per la tifoseria amaranto.

In base a quanto comunicato ai supporters del Cavallino sarà consentito il parcheggio lungo via San Giorgio (zona stabilimento Fimer) e potranno raggiungere lo stadio percorrendo poi via Ciuffenna e via Gramsci.