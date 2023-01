Terranuova Traiana vs Mobilieri Ponsacco: ingresso in gradinata gratuito per under 21

In occasione della prima gara casalinga del 2023, la seconda del girone di ritorno, valida quale diciannovesima giornata del girone E del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, in programma domenica (inizio ore 14.30) allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini (piazza generale Felice Coralli) contro i Mobilieri Ponsacco, ASD Terranuova Traiana comunica che l’ingresso nel settore gradinata (lato opposto alla tribuna centrale) sarà gratuito per tutti i nati dal primo gennaio 2001 in poi: necessario presentarsi con un documento di identità valido.

Nello stesso settore avranno libero accesso gli atleti di calcio a 5, settore giovanile e scuola calcio élite terranuovese, i tecnici e relativi collaboratori, tutti rigorosamente in divisa di rappresentanza. L’ingresso sempre in gradinata sarà inoltre gratuito per i genitori o per gli accompagnatori dei nostri tesserati, nella misura massima di uno per ogni atleta.

I biglietti per la Tribuna centrale, al costo unico di 12 Euro, si potranno acquistare domenica presso la biglietteria dello stadio (adiacente ingresso principale) aperta a partire dalle 13.30.

Il club biancorosso auspica la massima partecipazione di tifosi, sportivi e appassionati in genere, con l’obiettivo di far sentire ulteriormente il proprio calore ai ragazzi guidati da mister Simone Calori in un match estremamente importante e delicato, prima di affrontare le corazzate Livorno (all’Ardenza) ed Arezzo (domenica 29 gennaio) al Matteini.