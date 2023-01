Torna il Carnevale in piazza a Sansepolcro

Dopo 2 anni di stop il comune di Sansepolcro in collaborazione con le associazioni cittadine ha riorganizzato la festa più pazza e colorata dell’anno, così domenica 12 febbraio il centro della Città si animerà di maschere per la gioia di grandi e piccini.

Dopo le edizioni di successo degli anni scorsi viene riconfermata la formula della sfilata delle associazioni che “interpreteranno” le proprie maschere con estro. In piazza Torre di Berta una giuria d’eccezione sarà chiamata a votare i gruppi in gara. E poi festa in musica e stand gastronomici per passare una domenica all’insegna del puro divertimento

Novità di quest’anno la Super Tombola a cura dell’Associazione “Le Centopelli”, in palio ben 1.000 euro per il vincitore.