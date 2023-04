Torta mascarpone e frutti di bosco

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

La bella stagione in arrivo chiama la voglia di freschezza e quindi tanta frutta come fragole, lamponi, mirtilli…ecco quindi la ricetta per una sofficissima torta perfetta sia colazione, merenda, spuntino, o come strepitoso dessert da accompagnare se volete con gelato al fiordilatte o frutti di bosco!!

INGREDIENTI:

340 gr mascarpone

200 gr zucchero semolato

1/3 semi bacca di vaniglia

Scorza di 1 arancia o limone non trattate(facoltativo)

150 gr frutti di bosco freschi misti

200 gr farina addizionata con lievito

1 bustina lievito per dolci

115 gr olio semi bio (girasole o riso)

100 gr zucchero a velo

1 cucchiaio succo di arancia fresca (facoltativo)

PREPARAZIONE

Separare tuorli e albumi. A parte montare gli albumi a neve.

In planetaria oppure con una frusta elettrica montare i tuorli aggiungendo molto gradualmente lo zucchero fino ad ottenere un composto denso.

Unire il mascarpone sempre frustando per qualche minuto ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Aggiungere la farina premiscelata con il lievito e, quando sarà perfettamente amalgamata, incorporare al composto gli albumi a neve sempre frustando a velocità minima.

Unire infine l’olio a filo sempre sbattendo a velocità medio-bassa per altri 2/3 minuti.

Incorporare delicatamente i frutti di bosco a mano con una spatola, con movimenti lenti dall’alto verso il basso per non smontare l’impasto.

Oliare od imburrare ed infarinare uno stampo rotondo a cerniera. versare il composto nello stampo e cuocere a 180°C per 40/50 min o finché facendo la prova stecchino non uscirà pulito dal centro della torta.

Consiglio dopo circa 30 min di cottura di coprire la torta con carta stagnola.

Sfornare, lasciar raffreddare 10 minuti.

Nel frattempo sciogliere lo zucchero a velo con un cucchiaio circa di succo di arancia fresco oppure acqua.

Aprire la cerniera della torta e spalmare lo zucchero sciolto su tutta superficie ancora tiepida, compresi i lati.

Lasciar raffreddare completamente prima di togliere la torta dal fondo dello stampo per evitare di romperla.

Lo zucchero spalmato così sopra il dolce avrà formato una sottilissima e golosa crosticina lucida.

Gustare con gelato, una delizia!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci