Tricarico: “Mi state tutti immensamente, profondamente sul c…..”

Francesco Maria Tricarico, noto semplicemente come Tricarico (classe 1971) è un cantautore e pittore molto originale.

Si è diplomato in flauto trasverso presso il Conservatorio di Milano.

Con il suo brano di esordio nel settembre 2000 ha ottenuto un grandissimo successo.

Chi non ricorda Io sono Francesco e cantato almeno una volta “brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare. Venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare. Prendetele la mano e portatela via lontano. E datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie”.

Un video postato sui social sta diventando virale nelle ultime ore.

Con la sua consueta ironia, lontano dal politicamente corretto così pesante, canta e ripete “mi state tutti immensamente, profondamente sul c…..“.