Un 65enne cade e muore: tragedia a Monterchi

I mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti oggi alle ore 13:30 in località Pocaia (Monterchi) per prestare soccorso ad un uomo di 65 anni, per caduta da altezza non specificata. L’uomo è stato trovato a terra. Sul posto ambulanza Misericordia di Sansepolcro, elisoccorso Pegaso 1 e Carabinieri. Inutili le manovre di rianimazione. Il medico dell’elisoccorso ne ha constatato il decesso.