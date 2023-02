Flan saporiti

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Prepareremo oggi dei saporiti e sfiziosissimi flan con cottura a bagno maria che saranno perfetti da servire come antipasto oppure secondo piatto accompagnati da verdure, pane tostato, formaggio…e tantissimo altro!!

Potete prepararli anche in anticipo e conservarli in frigorifero dentro al loro pirottino per poi scaldarli brevemente, sformarli e servirli con gli abbinamenti che più vi piacciono!!

INGREDIENTI(per 5 porzioni)

60 gr pancetta affumicata

30 gr olio e.v.o.(oppure burro)

30 gr farina

noce moscata q.b.

250 ml latte fresco

3 uova

50 gr parmigiano grattugiato

100 gr montasio oppure fontina o similare

Sale, pepe

Vi serviranno inoltre:

-Un piccolo frullatore o mixer

-Pirottini usa e getta di alluminio

-una teglia larga e profonda per fare la cottura a bagnomaria

PREPARAZIONE:

Preparare la besciamella in una piccola casseruola: scaldare sul fondo l’olio e una bella macinata di noce moscata, aggiungere la farina e far tostare su fuoco vivace almeno 2/3 minuti continuando a mescolare.

Unire il latte molto gradualmente ed assicurarsi che non si formino grumi, dovrete ottenere un composto liscio.



Lasciare sul fuoco continuando a rimestare piano fino allo scoccare del bollore, quando la besciamella si sarà addensata bene.

Se necessario usare una frusta per sciogliere eventuali grumi, quindi regolare di sale e spengere.

Tritare grossolanamente la pancetta a coltello quindi metterla in un robot o mixer insieme al parmigiano grattugiato e frullare pochi secondi a creare un composto finemente triturato e leggermente sbricioloso. Versare il tutto nella besciamella calda.

Mescolare benissimo e subito ripetere l’operazione nel mixer con il montasio e versare nella besciamella calda.

Mescolare a creare un composto perfettamente omogeneo, regolare di sale, una macinata di pepe ed altra noce moscata se necessario.

Unire le uova ed amalgamare bene.

Riempire i pirottini di alluminio, porli delicatamente dentro una teglia da forno a bordi alti e riempire di acqua la teglia fino a 3/4 dell’altezza sei pirottini.

Informare in forno caldo a 190°C per circa 30 minuti.

Fare sempre la prova stecchino per sicurezza .

Sfornare, togliere i pirottini dalla teglia e lasciar intiepidire o raffreddare prima di sformarli.

Servire i flan con l’accompagnamento che più vi piace, io personalmente con cipolline caramellate e pane croccante!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci