‘Una storia impossibile’, iniziato il viaggio nelle scuole

Questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Statale “Margaritone”, in via Tricca ad Arezzo, il docufilm ‘Una storia impossibile’ ha iniziato il suo viaggio all’interno delle scuole.

Il docufilm è stato proiettato all’interno della palestra alla presenza di tutte le classi terze medie della scuola, per un totale di 150 alunni. L’incontro ha visto la partecipazione del presidente dell’ACF Arezzo Massimo Anselmi, del regista del docufilm Cristiano Stocchi e di alcune delle calciatrici protagoniste della passata stagione accompagnate da mister Emiliano Testini e dalla preparatrice atletica Stefania Cecconi.

Straordinaria la partecipazione attiva degli studenti, che dopo aver seguito con curiosità ed attenzione il docufilm hanno rivolto alcune domande alle calciatrici e al mister.

“È una grande soddisfazione poter portare ‘Una storia impossibile’ nelle scuole della nostra città – spiega il presidente dell’ACF Arezzo Massimo Anselmi – e ci fa onore perché è da qui, dalla scuola, che partono le passioni dei ragazzi e in particolare la passione per il calcio. Per noi è un sogno poter mettere in contatto il mondo della scuola con le calciatrici, le quali possono dare tantissimi spunti di riflessione ai più giovani. E questo nel film si vede: la forza del gruppo, ad esempio, e i sacrifici fatti e che ancora continuano a fare le ragazze per raggiungere l’obiettivo”.

“Seppur il calcio femminile non sia ancora considerato quanto quello maschile, può insegnare tanto – prosegue Costanza Razzolini – ad esempio che dietro c’è tanta sana passione. E una normalità straordinaria: come un gruppo di ragazze come noi sono riuscite a vincere un campionato così, tutte e tutti possono riuscirci. Serve inseguire la propria passione con impegno e spirito di sacrificio. I risultati, prima o poi arrivano. Ma non si deve mai mollare”.

“Questo è solo il primo appuntamento, il primo di una lunga serie in giro per le scuole di Arezzo e provincia – spiega Cristiano Stocchi, che insieme a Maurizio Gambini è il regista del docufilm. Potevamo portare il docufilm al cinema, ma abbiamo deciso di attrezzarci per farlo vedere ai ragazzi, nelle scuole. Crediamo molto in questo progetto e siamo orgogliosi di poterlo mostrare ai più giovani”.