Vagnoli in Regione per lanciare il progetto di Centri di Facilitazione Digitale

Ieri il Sindaco Filippo Vagnoli, in qualità di responsabile Anci Innovazione, ha partecipato in Regione Toscana alla preparazione del lancio del progetto sui Centri di facilitazione Digitale, punti di accesso fisici che forniscono ai cittadini formazione sia di persona che online sulle competenze digitali al fine di supportare efficacemente la loro inclusione digitale.

Il primo cittadino di Bibbiena, sia in veste di Sindaco che in quella di Responsabile Anci Innovazione Digitale, ha fattivamente cooperato alla stesura dei bandi apportando modifiche e dando alcune idee operative.

Vagnoli lo racconta così: “Ho voluto fornire due spunti che poi sono stati recepiti positivamente nel bando che esce oggi stesso ovvero seguire la distinzione in ambiti turistici della Toscana e collocare almeno tre centri in ogni ambito e spingere sulla collaborazione con il terzo settore che a mio avviso potrà far decollare in maniera importante il progetto. Sono onorato che queste mie sollecitazioni sia state accolte e che oggi si possa partire con questa progettualità che porterà alla Toscana grandi benefici”.

Vagnoli commenta così il progetto: “Questi sportelli fisici che saranno attivati in collaborazione con i comuni, sono utilissimi per raggiungere uno scopo importante ovvero assistere i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e rafforzare il loro diritto di cittadinanza attiva, portando anche delle competenze utili. Penso per esempio ai più anziani e alla opportunità che potremmo offrire loro in termini di maggiore coinvolgimento e capacità di utilizzare in modo semplice tutti oi servizi digitali.

I sindaci devono poter aumentare la qualità della vita dei propri cittadini, di tutti i cittadini in egual modo. Questo progetto supporta gli amministratori proprio in questa direzione”.

Il Comune di Bibbiena parteciperà al bando per attivare il centro di facilitazione digitale accanto al servizio già in essere da un anno della Bottega della Salute, reso possibile anche grazie al servizio civile universale e al coinvolgimento dell’assessorato alle Politiche Giovanili rappresentato da Martina Cipriani.

Il Sindaco conclude: “Sono in arrivo a Bibbiena nuovi servizi digitali per il cittadino che rafforzeranno quelli che abbiamo già predisposto con grandi risultati come il nuovo sito e l’area personale del cittadino che consente di effettuare una serie corposa di operazioni con poco spreco di tempo”.