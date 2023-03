Viareggio Women’s Cup: Westchester United vs ACF Arezzo 1 – 2

L’ACF Arezzo vince anche la terza gara del Girone 2 alla IVª Viareggio Women’s Cup battendo le statunitensi del Westchester United 2-1. Le ragazze americane sono passate in vantaggio dopo 10’: palla sulla trequarti recuperata da Pires che poi fa partire un gran tiro che s’insacca sotto la traversa. Al 19’ l’ACF Arezzo si divora il gol del pareggio con Tidona, che a tu per tu con il portiere non trova la porta. Al 21’ il gol del pareggio arriva con una splendida punizione di Martino che dalla trequarti infila la palla all’incrocio dei pali. A fine primo tempo l’ACF trova il gol del vantaggio al termine di una grande azione manovrata a centrocampo e una grande cavalcata di Sara Nasoni che davanti al portiere non sbaglia. Nel secondo tempo nessuna vera occasione né da una parte né dall’altra: termina 2-1 per l’ACF Arezzo che conclude il Viareggio in seconda posizione.

ACF AREZZO: Lonoce, Veneziano, Nasoni S, Materozzi (27’ Lunghi), Tidona, Martino (27’ Scognamiglio), Borgogni (70’ Moretti), Galeotti (70’ Rossi), Tolomei (70’ De Marsico), Tomassini (46’ Rossi), Minciotti (3’ Conti).

A disposizione: Pieri, Saviano, Scognamiglio, Nasoni E, Torres, Lunghi, Fratini, Taddei, Pastore, Rizzi, Oliveto.

Allenatore: Ilaria Leoni

WESTCHESTER UNITED: Hough, Reyes, Lara, Vinces, Kollaros, Gjonbalaj, Conaghan, Achavarria, Pires, Gwozdz, Mandel.

A disposizione: Sanmartin, Vizcaino, Roodriguez, Austin, Maccarino, Balzano, Dourmashkinm, Hallgrimsdottir.

Allenatore: Coorado Antonio

RETI: 10’ Pires, 21’ Martino, 42’ Nasoni S