Violento accoltellamento di fronte alla stazione di Arezzo, grave un 28enne

di Andrea Giustini

Grave accoltellamento questa notte in Piazza della Repubblica, di fronte alla stazione ferroviaria di Arezzo. Tutto è iniziato alle 2 di notte circa, all’interno di un ristorante doner Kebab nelle vicinanze dove si erano ritrovati quattro uomini, connazionali di origine magrebina. Lì è scoppiata una lite accesa che ha condotto all’aggressione di uno dei quattro, un 28enne, e al violento e ripetuto accoltellamento ai suoi danni. Sono in corso indagini da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica. All’arrivo dei soccorsi, prestati dalla Croce Bianca di Arezzo e dalla Polizia di Stato che ha scortato poi l’ambulanza, l’uomo vittima dell’aggressione con arma da taglio giaceva a terra, lasciato solo ed esanime dagli aggressori. Una volta soccorso e stabilizzato il 28enne è stato portato all’Ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso.