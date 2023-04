Zanzare: da settimana prossima trattamenti larvicidi nel Comune di Arezzo

Inizieranno dalla prossima settimana i trattamenti larvicidi anti zanzare. L’intervento è parte delle misure di prevenzione e contenimento delle zanzare attraverso la riduzione dei focolai di sviluppo delle larve, in linea con il Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi della Regione Toscana. Il programma messo in atto dal Comune di Arezzo prevede su tutto il territorio comunale interventi preventivi di contenimento delle zanzare nelle aree pubbliche: da aprile ad ottobre saranno trattati regolarmente con prodotti larvicidi i tombini e le caditoie stradali, e solo in caso di necessità ed emergenza sanitaria interventi di contenimento con prodotti adulticidi. Si raccomanda ai privati di contribuire alla prevenzione e alla riduzione del disagio arrecato dalle zanzare, eliminando i ristagni, rimuovendo oggetti dove si può accumulare acqua ed utilizzando prodotti larvicidi nei focolai non eliminabili. Tutte le azioni da mettere in pratica sono specificate e dettagliate nell’ordinanza del Sindaco n.15 del 23 marzo 2023.