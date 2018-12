A Bibbiena approvato il piano delle aree del commercio ambulante

Grande novità: Piazza Tarlati inserita nel piano

Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano delle aree del commercio ambulante nel comune di Bibbiena.

La grande novità che porta l’approvazione di questa delibera, è l’istituzione di Piazza Tarlati – Piazza Grande per i bibbienesi – come nuovo luogo di mercato a cui dovrà poi seguire un bando per l’assegnazione dei posti che verrà aperto con l’inizio dell’anno.

L’Assessore Matteo Caporali: “Un segnale positivo quello di riportare anche in Piazza Grande il mercato settimanale. Una nuova opportunità alla quale dovranno essere date la gambe proprio con il bando che uscirà nei primi giorni dell’anno nuovo. Un passaggio importante, più volte sollecitato dai commercianti del centro storico. L’auspicio è quello che ci sia interesse anche da parte dei commercio ambulante e che si possa vedere anche questa area vivere di questa nuova esperienza, magari con un commercio più particolare. Siamo ottimisti”.

La delibera approvata nel Consiglio Comunale dello scorso giovedì prevede anche un’altra importante istituzionalizzazione ovvero quella delle due fiere di Bibbiena Stazione del 2 Dicembre e del 2 Giugno. “Anche in questo caso – spiega ancora l’Assessore Matteo Caporali – dovremo attivare un tavolo con commercianti e Pro-Loco per stabilire il luogo dove organizzare questi due appuntamenti. In questo caso si tratta di rendere stabili questi due eventi così importanti per la zona di Bibbiena Stazione”.