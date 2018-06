Air France: compagnia, revoca scioperi 23-26 giugno, buona notizia

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – Air France accoglie positivamente la notizia della revoca della nuova ondata di scioperi dal 23 al 26 giugno dei dipendenti della compagnia. “È una buona notizia per l’azienda e per i suoi clienti – dichiara la compagnia aerea in una nota– che i sindacati abbiano preso questa decisione. Alla vigilia dell’intensa stagione estiva, tutti i team dell’azienda sono mobilitati per garantire ai clienti il ​​miglior servizio possibile”. Intanto, si avvicina la nomina della nuova governance Air France-Klm prevista per metà luglio.