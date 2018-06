Aeroporti: Star Alliance inaugura nuova lounge a Fiumicino (2)

(AdnKronos) – “Star Alliance si è posta quale obiettivo generale il miglioramento dell’esperienza di viaggio del cliente e l’offerta del prodotto ‘premium lounge’ è parte integrante di questa strategia. La nostra nuova lounge di Roma si aggiunge al network delle lounge brandizzate Star Alliance, che diventano così sette, per offrire ai nostri clienti in partenza dalla “Città Eterna” un’esperienza di lounge all’avanguardia”, sottolinea Christian Draeger, Vice President Customer Experience di Star Alliance.

A Fiumicino, Star Alliance ha lavorato in collaborazione con Aviapartner e Aeroporti di Roma per rinnovare uno spazio pre-esistente, dando così vitaalla prima lounge dedicata all’Alleanza presso l’aeroporto.

“Siamo molto lieti di intraprendere questa partnership con Star Alliance poiché il loro prodotto e la loro vision si sposano perfettamente con la filosofia del servizio e della qualità del Gruppo Aviapartner” ha affermato Italo Russo Silva, General Manager di Aviapartner Group Lounges and Premium Guest Services. “Siamo certi che questa partnership sarà l’inizio di future collaborazioni”.