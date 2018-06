Aeroporti: Star Alliance inaugura nuova lounge a Fiumicino

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – I passeggeri Star Alliance in partenza o in transito da Roma possono ora beneficiare della nuova esperienza di premium lounge all’aeroporto di Fiumicino. Da domani la nuova Lounge Star Alliance accoglierà, infatti, i passeggeri di First e Business Class che ne hanno diritto e i titolari della carta Star Alliance Gold. Situata al primo piano dell’area di imbarco D del Terminal 3, la lounge offre un facile accesso ai gate di partenza per i voli dei vettori membri dell’Alleanza diretti verso destinazioni europee dell’area Schengen.

Tutte le lounge brandizzate Star Alliance sono progettate per offrire un’esperienza unica, tipica di ciascun Paese. A Roma, il design italiano degli arredi dona all’ambiente un aspetto elegante, moderno e raffinato, oltre a offrire spazi funzionali per lavorare, rilassarsi o socializzare. Il tutto va di pari passo con l’eccezionale esperienza gastronomica italiana, che spazia dalla zona bar con l’area caffè, con personale dedicato, fino ai piatti disponibili su ordinazione e rinomati in tutto il mondo.

La connessione Wi-Fi gratuita è disponibile nell’intera lounge, che è anche dotata di numerose prese elettriche standard e Usb che permettono ai passeggeri di ricaricare facilmente i propri dispositivi elettronici. È inoltre disponibile uno spazio riservato per effettuare telefonate. La lounge può ospitare circa 130 persone e sarà aperta tutti i giorni dalle 05.15 alle 21.15.