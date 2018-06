Veterinaria: peste suina in Sardegna, ministro Grillo scrive a Andriukaitis

Roma, 28 giu. (AdnKronos Salute) – Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato una nota al commissario europeo alla Salute e alla sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, per rassicurare l’Ue sulla questione della peste suina africana, malattia di notevole impatto sulla salute animale e sul commercio internazionale, che vede impegnata la Regione Sardegna con l’obiettivo di eradicarla definitivamente da alcune zone dell’isola. “Questo obiettivo come mai prima d’ora è a portata di mano ed è un mio preciso impegno per ottenere questo importante risultato”, ha sottolineato il ministro.

Grillo ha invitato gli ispettori dell’ufficio Health and Food Audits and Analysis a constatare di persona i risultati del lavoro di questi ultimi mesi, che hanno coinvolto il ministero della Salute, la presidenza della Regione, tutti gli assessorati regionali competenti, l’Azienda regionale per la tutela della salute, l’Istituto zooprofilattico sperimentale e le agenzie regionali per l’agricoltura.

Il ministro – riferisce una nota – ha anche rassicurato il commissario Andriukaitis sulla corretta implementazione del sistema di notifica delle malattie animali dell’Unione europea. A questo proposito è stato comunicato di avere già dato disposizioni affinché vengano assecondate le richieste della Commissione. “Sono fiduciosa che questo processo porterà i competenti Servizi della Commissione europea a formulare una proposta di decisione di esecuzione che possa valutare in maniera equilibrata il rischio di diffusione della malattia – ha concluso Grillo – rappresentato dalla Regione Sardegna e dagli altri Stati membri che, come evidenziato nell’ultima riunione del Comitato permanente (Scopaff), stanno affrontando la difficile battaglia del contenimento della malattia e del rischio derivato della movimentazione illegale dei suini e dei loro prodotti”.