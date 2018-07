Agricoltura: tra ‘Km 0’ e biologico, commissione parte ‘slow food’/Adnkronos

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore ‘slow food’ che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto ‘chilometro 0′. Il Pd ha invece depositato una corposa pdl che riprende l’iter della legge che riunifica le normative sull’agricoltura biologica “per non disperdere il lavoro svolto”, spiegano i dem.

A palazzo Madama il senatore Pd, Dario Stefano, si occupa di olioturismo “fenomeno che risponde in pieno alla richiesta di offerta turistica basata sullo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio, individuati come cuore della strategia di promozione turistica”.

Il cibo, dunque, come patrimonio culturale ed asset economico anche in ambito turistico. Un patrimonio però che necessita anche di regole e controlli. E’ su questo punto che si concentra la pdl del M5S. “I consumatori, oggi più di ieri, cercano prodotti locali e pertanto è necessario avere una chiara indicazione sulla loro provenienza. Tra l’altro un maggiore consumo di prodotti del territorio può contribuire a garantire un reddito più elevato ai produttori locali. Questi i motivi che hanno spinto la scrittura di questo testo”, spiegano i pentastellati.

