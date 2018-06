Energia: Gse, dal 2 luglio al via domanda incentivi biometano

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – Tutto pronto per gli incentivi al biometano e ai biocarburanti. Con la pubblicazione, ieri, delle procedure applicative da parte del Gse, nel rispetto dei tempi previsti dal DM 2 marzo 2018, sarà possibile a partire dalle ore 12 del 2 luglio prossimo, presentare richiesta di qualifica per gli impianti di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati.

Inoltre, sempre nell’ottica della semplificazione e del miglioramento dei servizi agli operatori, il GSE ha aggiornato la sezione del sito “Rinnovabili per i trasporti”, che prevede la divisione in servizi per il Produttore di biometano, il Produttore di altri biocarburanti avanzati, il Soggetto obbligato e gli ulteriori adempimenti in termini di monitoraggio delle emissioni di CO2 nei trasporti.

Per inviare le richieste di qualifica gli operatori dovranno usare il portale dedicato e l’applicazione informatica denominata Biometano, già utilizzata per le procedure relative al vecchio DM del 2013. Naturalmente gli operatori che accedono per la prima volta al portale Biometano devono prima registrarsi nell’Area Clienti del sito Gse, per ricevere le credenziali necessarie all’utilizzo degli applicativi informatici. Nelle Procedure applicative, pubblicate sul sito del Gse e riguardanti il DM del 2 marzo scorso, sono contenute tutte le informazioni necessarie per la richiesta di qualifica, le tipologie di biocarburanti e biometano, le scadenze, i requisiti e i criteri per il riconoscimento degli incentivi.