Alitalia: dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Facendo poi un passo indietro, nel periodo maggio (mese di inizio dell’amministrazione) – dicembre, i ricavi hanno tenuto – nonostante le forti turbolenze – a 2,102 miliardi di euro rispetto a 2,106 miliardi dello stesso periodo del 2016. Nello stesso periodo, l’ebitda è stato negativo per 24 milioni, in calo rispetto a -190 milioni del maggio-dicembre 2016.

Nel primo trimestre, hanno riferito i commissari, è cresciuto soprattutto il lungo raggio ( dopo l’incremento del 2,7% nel 2017, la crescita è stata dell’8,8%) ed è aumentato il valore medio del biglietto. Sul fronte dei costi e in particolare di quello del carburante, Gubitosi ha spiegato che se il petrolio “rimanesse strutturalmente a questi livelli, chiaramente ci sarà un aumento dei prezzi”. “Vedremo l’effetto sui prezzi successivamente man mano che si adeguano”, ha detto spiegando che la compagnia per questo secondo semestre la compagnia è “ancora coperta in maniera importante”.

Intanto, nel 2018, ha detto ancora Gubitosi, “in termini di ore volate ci sarà un aumento del 9% a parità di flotta e, quindi, con un aumento di produttività. Se una compagnia è puntuale – ha sottolineato – vuol dire che le persone stanno lavorando bene e che il personale è coinvolto e che sta lavorando con grande spirito di sacrificio. E tutto questo fa crescere la soddisfazione del cliente”.