Alitalia: dimezza perdite ma per Gubitosi governo deve fare presto/Adnkronos

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Alitalia “va meglio ma non ancora bene”. Nel primo trimestre dell’anno, si riducono le perdite operative e aumentano i ricavi; a fine aprile la cassa conta 769 milioni di euro, esclusi i 145 milioni di depositi. Ma “qualunque cosa voglia fare il nuovo Governo, deve fare presto, perché nel tempo il carburante si consuma”. E’ un monito forte quello che arriva dal commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, che, insieme a Enrico Laghi e Stefano Paleari, davanti alla commissione speciale del Senato, ha compiuto una ricognizione a tutto campo, alzando innanzitutto il velo sui conti della compagnia. Nessuna indicazione, però, è arrivata sullo stato della procedura di vendita: “Non rispondo a domande sulle trattative con i singoli soggetti che sono coperte da riservatezza”, ha subito premesso Gubitosi prendendo la parola all’inizio dell’audizione.

E dopo un ampio excursus, svolto da Laghi, sulle tappe dell’amministrazione straordinaria, dal 2 maggio del 2017 ad oggi, e sullo scenario di mercato del comparto, tratteggiato da Paleari, e dopo l’esposizione da parte di Gubitosi dei principali interventi messi in campo, si sono scoperte le carte sui risultati economici del primo trimestre. Periodo che ha visto i ricavi attestarsi a quota 597 milioni con una crescita del 4%, di cui ricavi da passeggeri +6%, rispetto allo stesso periodo del 2017. L’ebitda, esclusi ricavi e costi non ricorrenti, riduce il rosso a -117 milioni rispetto -228 milioni. “Nel trasporto aereo nel primo trimestre -ha ricordato Paleari – l’ebitda è il peggiore per le compagnie”.

Il risultato operativo, escluse le poste non ricorrenti, è negativo per 167 milioni rispetto a -279 milioni dello stesso trimestre del 2017. Il totale dei costi si attesta a 714 milioni di euro, in calo rispetto agli 800 milioni di euro del primo trimestre 2017. Le principali voci di costo, carburante e personale, si attestano rispettivamente a 153 milioni, -12,1%, e a 138 milioni, -7,1%.