Banco Bpm: apre sede Milano al pubblico e inaugura mostra Aligi Sassu (2)

(AdnKronos) – L’edizione 2018 di Invito a Palazzo si arricchisce di una novità: si tratta dell’iniziativa Guida per un giorno, un percorso culturale per diffondere l’arte tra i ragazzi delle scuole, sostenuto con l’ausilio degli Uffici scolastici regionali nell’ambito del Progetto Miur Alternanza Scuola-Lavoro: gli studenti delle scuole superiori avranno l’occasione di svolgere durante la giornata il lavoro di guide, illustrando i palazzi al pubblico di adulti e di coetanei, cimentandosi con una delle professioni più difficili ma qualificanti del settore turistico e della promozione culturale.

A Milano, in piazza Meda, saranno 14 ragazzi del terzo anno del Liceo Classico Statale Omero ad alternarsi come guide tra mattina e pomeriggio.

