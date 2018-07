Bekaert: società, Figline non sostenibile, dialogo per attenuare impatto sociale

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Il management di Bekaert conferma “l’intenzione di avviare al più presto un dialogo costruttivo teso ad attenuare l’impatto sociale per i dipendenti interessati e collaborerà a possibili soluzioni di reindustrializzazione che potrebbero delinearsi”. Così il gruppo dopo che oggi una delegazione dell’azienda ha incontrato i rappresentanti delle Istituzioni e delle organizzazioni sindacali nazionali e regionali, presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma.

I responsabili di Bekaert, durante l’incontro, hanno spiegato “i motivi che hanno portato alla decisione di chiudere il sito di Figline e Incisa Valdarno, dedicato alla produzione di rinforzi in acciaio per pneumatici”.

In particolare i rappresentanti della società hanno evidenziato “come la posizione competitiva del sito di Figline negli ultimi anni sia stata sotto pressione e come non sia stato possibile generare una performance finanziariamente sostenibile. Le perdite degli ultimi anni sono strutturali e irreversibili e hanno portato alla decisione di cessare tutte le attività”.