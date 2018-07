Boeing: consegna primo 737 Max a Ethiopian Airlines (2)

(AdnKronos) – Il 737 MAX è l’aereo più venduto nella storia della Boeing, con oltre 4.500 ordini ad oggi da parte di 99 clienti in tutto il mondo. Le famiglie 737 MAX incorporano la più recente tecnologia dei motori CFM International LEAP-1B, le Advanced Technology winglets, il Boeing Sky Interior, display più grandi per la cabina di pilotaggio e altre migliorie per offrire la massima efficienza, affidabilità e comfort per i passeggeri sul mercato single-aisle. Il 737 MAX 8 di Ethiopian avrà una configurazione a 160 posti.

“Ethiopian Airlines continua a volare in prima linea nel settore dell’aviazione commerciale in Africa operando con gli aerei più moderni”, ha dichiarato Marty Bentrott, vicepresidente Boeing Sales per il Medio Oriente, Turchia, Russia, Asia centrale e Africa. “Siamo onorati che Ethiopian continui ad avere fiducia nei nostri aerei e non vediamo l’ora di far crescere la nostra partnership che dura da oltre cinque decenni”.