Salvini: “I soldi? Posso fare una colletta”

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “49 milioni non ci sono. Posso fare una colletta. E’ un processo politico su fatti di più dieci anni fa su soldi che non ho mai visto. Posso portare i soldi datici dai pensionati a Pontida per comprare magliette, cappellini e patatine fritte”. Così il vicepremiera ‘In Onda’ su La7.

“Si sta cercando di metterci fuori legge, unico caso in Europa – sottolinea – con processo e sentenza politica. Ma io chi dice che abbiamo rubato soldi lo querelo…”.

Salvini parla anche del decreto dignità. “Di Maio ha fatto benissimo a portarlo avanti”, dice, e “il Parlamento lo arricchirà”. Quanto ai voucher, in agricoltura e nel turismo “servono” afferma il ministro dell’Interno.

Sul tema dell’immigrazione, ribadisce che “le Ong sono un’attrazione per gli scafisti, che così si risparmiano la fatica di portare le persone in Italia. Prima che arrivassi io, erano tranquilli. Il problema si risolve in Africa…”.

Poi, in un passaggio, lamenta la recrudescenza di delitti commessi da persone con problemi psichiatrici. “Bisogna rivedere un sistema che, con la chiusura delle strutture, ha lasciato tutto sulle spalle dei familiari” afferma Salvini.