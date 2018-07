Boeing: firma Mou con Embraer per partnership strategica (4)

(AdnKronos) – Boeing ed Embraer beneficeranno di maggiori risorse e di un maggiore impatto sul mercato, inclusa una catena di fornitura globale, vendite e marketing e un network di servizi, che permetteranno loro di trarre vantaggio dalle eccellenze delle due aziende. In più, la partnership strategica fornirà l’opportunità di condividere le best practices nella produzione e nei programmi di sviluppo. La transazione non avrà impatto sulla guidance finanziaria di Boeing o Embraer per il 2018 nè sulla strategia di cash deployment Boeing e sull’impegno a restituire approssimativamente il 100% del free cash flow ai soci.