Calcio: Cambiaghi, mostra sul Milan attrae appassionati e giovani

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – “E’ davvero un piacere ospitare a Palazzo Lombardia una mostra che ripercorre i successi italiani e internazionali di una delle più grandi società di calcio di sempre. E il fatto che proprio una squadra della nostra Regione rappresenti un simbolo vincente a tutti i livelli contribuisce a rendere la Lombardia come un modello sportivo da prendere ad esempio”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, invitando appassionati di calcio, ma più in generale tutti i cittadini a visitare la mostra ‘I grandi successi del Milan’ aperta al pubblico da oggi al 5 luglio, a ingresso gratuito, a Palazzo Lombardia (Ingresso N2, Spazio espositivo lato Via Galvani).

“Il modo di interpretare lo sport da parte di società simbolo come il Milan -ha concluso l’assessore nell’ambito dell’evento che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia della squadra rossonera- deve essere anche un motivo in più per tutti i nostri giovani ad avvicinarsi alla pratica sportiva. Lo sport poi va vissuto anche come crescita del carattere ed educazione per la vita”.