Calcio: Fontana inaugura a Palazzo Lombardia mostra sul Milan

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – “E’ stata e sempre sarà la squadra che più di ogni altra ha fatto sognare gli italiani in Europa. Per questo deve tornare a vincere per farci rivivere quegli anni fantastici”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana inaugurando la mostra ‘I grandi successi del Milan’ aperta al pubblico da oggi al 5 luglio, a ingresso gratuito, a Milano, Palazzo Lombardia (Ingresso N2, Spazio espositivo lato Via Galvani).

L’evento ripercorre gli ultimi 30 anni della storia della squadra rossonera. Sono esposte coppe, magliette, pagine di giornale dell’epoca, libri e cimeli. “Penso -ha detto ancora il presidente ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla proprietà cinese- che il Milan vada aldilà dai vertici che lo amministrano, poi è chiaro che ci sono stati dei grandi presidenti e sicuramente Silvio Berlusconi è stato un grande presidente”.

Quanto al ricordo più bello? Per Fontana “sicuramente la Coppa dei Campioni vinta contro il Benfica di Eusebio: andavo a scuola anche il pomeriggio e ricordo di aver seguito quel trionfo attraverso l’auricolare di una radiolina”. Rispondendo poi alle domande dei giornalisti circa l’allenatore e la squadra, il presidente ha detto: “Rino Gattuso è molto migliore di quello che pensassi. Ha dato un’anima a una squadra sempre più spenta. Vorrei rivedere al Milan dei grandi giocatori perché questa società era abituata a poter contare su calciatori di assoluto livello. Da qui sono passati i più grandi giocatori del mondo. Se potessi sceglierne uno ripartirei da Messi”.