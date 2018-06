Expo: Violi (M5s), da Maroni reato grave e danno ai lombardi

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – “È assurdo che Maroni si dica deluso dopo la condanna in primo grado a un anno per aver fatto ottenere un contratto a una sua collaboratrice in una società controllata dalla Regione Lombardia. A essere delusi e danneggiati sono i lombardi”. Così Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia, commentando la condanna a un anno dell’ex governatore lombardo.

“Le pressioni per le assunzioni nelle società pubbliche sono vergognose -afferma Violi-. Il sistema di raccomandazioni è offensivo per chi partecipa ai bandi e, nonostante si meriti il posto di lavoro, è scavalcato da altri. Assumere raccomandati nelle partecipate della regione è un torto verso tutti i lombardi”. Alla fine, conclude, “a nulla sono serviti i suoi continui rinvii del processo. La condanna, come ci si aspettava, è arrivata”.