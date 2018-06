Caporalato: Cisl, inaccettabili e sbagliati propositi di modifica legge 199

Roma, 14 giu. (AdnKronos) – “Inaccettabili e profondamente sbagliati i propositi, espressi oggi dal ministro delle Politiche Agricole, di modificare la Legge 199 contro il caporalato, da tutti considerata norma di civiltà di progresso per il Paese, come dimostrano anche i continui arresti”. Ad affermarlo in una nota è Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl, commentando da Lecce le dichiarazioni odierne del ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio sulla necessità di cambiare la legge 199 sul caporalato.

Il provvedimento, nato dal basso, con la mobilitazione e la proposta unitaria delle forze del lavoro, aggiunge il sindacalista, “va attuato e non certo cambiato. Qualità del lavoro e qualità dell’impresa, specialmente in agricoltura, sono due facce della stessa medaglia. Sconfiggere l’abuso è essenziale anche per le tante imprese in regola, che sono la maggioranza, e che rappresentano l’eccellenza agroalimentare italiana nel mondo”.

“Realtà che subiscono la concorrenza sleale dalle aziende che invece sfruttano i lavoratori. Bisogna dare segnali coerenti, e scongiurare il rischio di un allentamento dell’attenzione su questo delicatissimo tema”, conclude.