Confindustria: nasce Made in Venice, l’App che mette in rete le imprese (2)

Inoltre – per gli associati – sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo.

La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibili partner d’affari.

Fabrizio Trevisiol, Vicepresidente dell’Associazione degli industriali di Venezia Rovigo con delega al progetto Confindustria Made in Venice ha dichiarato: “Confindustria Made in Venice è la prima App realizzata nel sistema confindustriale: la nostra, infatti, è la prima Associazione ad aver realizzato un prodotto tanto all’avanguardia da stimolare i soci a fare rete. Inoltre, si tratta del primo step di un progetto ancora più ampio: il prossimo passo, infatti, sarà l’apertura agli associati di “Confindustria Made in Venice”, uno spazio fisico fortemente innovativo, all’interno della sede di Marghera, da poter utilizzare per incontri d’affari con partner locali o addirittura delegazioni straniere. Una novità per l’Associazione, per la quale va riconosciuta al Presidente Vincenzo Marinese capacità di visione e grande spinta all’innovazione.”