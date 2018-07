Enel: Starace riceve titolo Commendatore Ordine brasiliano Rio Branco (3)

(AdnKronos) – In Brasile, il Gruppo Enel opera nei settori della generazione, distribuzione e trasmissione tramite Enel Brasil e le sue controllate. Nel settore della distribuzione, la società Eletropaulo, recentemente acquisita, ha aggiunto 7 milioni di clienti ai circa 10 milioni già serviti dalle controllate di Enel Brasil Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição Rio ed Enel Distribuição Goiás. Con circa 17 milioni di clienti, Enel ha raggiunto una quota del 20% del mercato brasiliano dell’elettricità.

Nel settore delle rinnovabili il Gruppo Enel opera attraverso Enel Green Power Brasil Participações Ltda. (EGPB), il più grande operatore solare ed eolico nel Paese per capacità installata e portafoglio di progetti. In Brasile, il Gruppo Enel conta oltre 3 GW di capacità installata, di cui più di 300 MW da ciclo combinato, circa 1.300 MW da idroelettrico, oltre 800 MW da eolico e più di 800 MW da solare.

Nel settore della trasmissione, il Gruppo possiede e gestisce due linee di trasmissione, per una capacità totale di 2.100 MW, che connettono il Paese all’Argentina. In Brasile il Gruppo, tramite la controllata Enel Soluções, offre anche prodotti e servizi per l’efficienza energetica.

