Matrimoni: RomaSposa, salone del wedding per un evento da fiaba

Roma, 12 lug. (Labitalia) – Vivere la propria favola romantica, ognuna realizzata su misura, soddisfacendo esigenze diverse e gusti differenti: per tutti i futuri sposi (e non solo) che vogliono scoprire novità, tendenze e curiosità sul mondo del wedding, torna a Palazzo dei Congressi l’appuntamento con RomaSposa, Salone nazionale dell’abito da sposa edizione d’autunno, con tante sfilate e proposte che anticipano le mode per le nozze dei prossimi anni. Dal 18 al 21 ottobre, tra oltre 200 aziende presenti nei due piani espositivi, in mostra le soluzioni dei maggiori esperti del settore, un evento che cattura a ogni edizione l’attenzione di circa 30 mila visitatori.

Tra abiti, location, intrattenimento, foto, bomboniere, viaggi di nozze e la consulenza di makeup stylist, hair stylist e wedding planner, sono tantissime le idee e i suggerimenti per organizzare al meglio il giorno del ‘sì’. E, anche se cambiano i tempi e le mode, il matrimonio resta un sogno da vivere a occhi aperti, con location esclusive e abiti principeschi dai tessuti leggeri e preziosi. A trionfare sono fiori e decori all’insegna Barroque Wedding, uno stile che sempre più in voga e lanciato con le nozze di Pippa Middleton che richiama elementi stilistici particolari e di grande effetto, che saltano all’occhio con la forza del colore oro, accostato a tocchi di viola, porpora, turchese e verde smeraldo.

Se prioritario è il fascino della fiaba, un’idea è quella di organizzare il matrimonio in un castello, che evoca il passato con una meravigliosa scenografia dalle suggestive ambientazioni medioevali e intrattenimenti che sicuramente resteranno nella memoria degli invitati, con giullare, sbandieratori, spettacoli d’arme, artisti di strada ed esibizioni dell’antica arte della falconeria. RomaSposa Edizione d’Autunno, arricchita dall’area wed academy, uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori, è l’occasione imperdibile per realizzate il proprio sogno, con consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati. In passerella poi più di 1.000 abiti con un’agenda ricca di sfilate.

