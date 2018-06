Milano: minacce e insulti a esponente comunità ebraica, denunciato

Milano, 19 giu. (AdnKronos) – Da mesi perseguitava un esponente di spicco della comunità ebraica milanese prendendolo di mira in strada con insulti di stampo razziale e discriminatorio. Per questo un 73enne è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto lo scorso venerdì 15 giugno, a Milano.

Lo scorso 30 maggio la vittima si è presentata alla polizia denunciando una serie di episodi avvenuti in pieno centro, tra corso Vercelli e piazza Piemonte, con una evidente escalation antisemita: dal saluto romano si era passati ai canti fascisti, sino alle urla ingiuriose aggravate dalla finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa.

E’ quindi scattata un’indagine condotta dalla Digos, a seguito della quale sono state acquisite informazioni e testimonianze che hanno permesso di ipotizzare che il colpevole potesse essere un frequentatore abituale dell’ippodromo San Siro. Una volta sul posto, gli agenti lo hanno individuato e accompagnato negli uffici della polizia, dove ha ammesso la propria responsabilità. Per l’uomo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e autore di svariate truffe, è scattata una denuncia.