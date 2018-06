Fisco: Confartigianato, non sia dogma disinnesco clausole salvaguardia**

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Sempre nello spirito del cambiamento positivo e coraggioso, noi riteniamo che questo non vada considerato un dogma di fede”. Così il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, in merito al tema del disinnesco delle ‘clausole di salvaguardia’ per evitare l’aumento dell’Iva. “Dobbiamo – spiega- trovare un equilibrio tra lo stimolare la propensione al consumo e il liberare risorse per lo sviluppo. Il ridisegno delle aliquote a livello europeo potrà essere l’occasione giusta”.