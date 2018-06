Fisco: Di Maio, mantenuta promessa ai benzinai, e-fatturazione dal 1/2019

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo finito il Consiglio dei ministri e abbiamo mantenuto la promessa ai benzinai”. Ad affermarlo in una diretta su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.

“Dal primo gennaio 2019 -spiega- si partirà con la fatturazione elettronica. Non ho capito perché i benzinai dovevano partire dal primo luglio. Non erano attrezzati. Avevano chiesto al precedente governo di prorogare i tempi e non era stato concesso loro. Li ho incontrati e abbiamo deciso di dare lo stesso tempo degli altri per affinché si preparino a questo strumento. Oggi in Cdm abbiamo fatto un decreto che proroga la fatturazione elettronica per i benzinai a gennaio 2019”, sottolinea Di Maio.