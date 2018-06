Rai: sorprese, traslochi e rientri in grande stile nei palinsesti autunnali/Adnkronos (3)

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Rai3 sfoggia la novità delle novità, tra le più attese dai cultori del genere: il ritorno di Serena Dandini con ‘Stati Generali’, un programma che prende le mosse dalla Tv delle Ragazze e riporta sugli schermi la satira al femminile con un cast di ‘vecchie’ e ‘nuove’ ragazze e una serie di sketch, alcuni dei quali autentiche perle ritrovate negli archivi Rai. Per il resto si conferma la vocazione della rete all’approfondimento: dalla politica all’economia, all’intrattenimento, Rai3 continuerà a raccontare i cambiamenti della società con prodotti di puro servizio pubblico.

Oltre ai titoli storici, la stagione autunnale riconferma una serie di marchi testati come ‘Lessico famigliare’, ‘Non ho l’età’, ‘Prima dell’alba’ e ‘Commissari’, che andranno ad affiancare 12 nuovi programmi. Tornano ‘Agorà’ con Serena Bortone, ‘Mi manda Rai3’ condotto da Salvo Sottile e ‘Tutta salute’ con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Si riconfermano Lucia Annunciata alla guida di ‘Mezz’ora in più’ e Camila Raznovich a ‘Kilimangiaro’.

Non mancheranno le storie di ‘Un posto al sole’ e ‘Le parole della settimana’ di Massimo Gramellini, le inchieste di ‘PresaDiretta’ e ‘Report’ e l’approfondimento di #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Tornano le ‘Storie maledette’ di Franca Leosini, le battaglie di ‘Chi l’ha visto’ con Federica Sciarelli e al sabato, in prima serata, il ritorno di Mario Tozzi alla guida di ‘Orizzonti’.