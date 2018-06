Migranti: Di Maio, quelli di Lifeline redistribuiti in 8 Stati Ue, nostro risultato

Roma, 27 oggi. (AdnKronos) – “Oggi la nave dell’Ong Lifeline è sbarcata a Malta. Non tutti i migranti che erano a bordo resteranno a Malta. Saranno ridistribuiti in otto Stati Ue. E’ un risultato ottenuto da questo Governo. Quando si sbarca in un dato luogo non vale più il principio che è il paese in cui sono sbarcati che deve sopperire alle esigenze e che si sobbarca gli sbarcati”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.