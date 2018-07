Flixbus: in 3 anni in Italia 10 mln passeggeri e oltre 300 città collegate

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Oltre 10 milioni di persone trasportate, più di 300 città collegate e oltre 1.500 posti di lavoro creati in soli tre anni: sono i traguardi raggiunti da FlixBus in Italia, che dal suo arrivo nel Paese nel luglio 2015 ha progressivamente rivoluzionato il settore coniugando innovazione e tradizione, e ha creato nuove opportunità per il mercato e per i consumatori. Dal lancio della Milano-Venezia, la prima linea tutta nostrana, nonché la più gettonata dai passeggeri del Belpaese (seguita dalla Milano-Roma) e operata circa 20 volte al giorno, fino a 22 il sabato, all’espansione tuttora in atto, è stato un percorso in crescita quello di FlixBus in Italia, che dei 28 mercati presieduti dall’operatore continua a essere quello che cresce più rapidamente.

Con i grandi centri a vocazione turistica come Roma, Milano e Firenze a trainare la classifica delle città più ambite e l’ascesa vertiginosa delle capitali estere tra le destinazioni preferite degli Italiani (Vienna e Bratislava su tutte), l’incremento di traffico registrato in Italia è stato pari a oltre il 100% solo nell’ultimo anno.

Sin dall’arrivo di FlixBus in Italia, la pianificazione del network è stata perseguita secondo un modello di business unico, basato sulla collaborazione con aziende storiche di autotrasporti del territorio. Tale modello si fonda su una divisione efficiente dei compiti volta a coniugare innovazione e tradizione per offrire ai clienti il meglio dei due mondi: da un lato, FlixBus si occupa della pianificazione di rete, del marketing, della comunicazione, del pricing e del controllo qualità avvalendosi di una tecnologia superiore; dall’altro, le aziende partner, forti di un’esperienza pluriennale nel settore, svolgono il servizio operativo mettendo a disposizione i mezzi, gli autisti e il personale adibito alla manutenzione.