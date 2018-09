Industria: numeri record per Wmf, 30 speaker internazionali

Milano, 27 set. (AdnKronos) – Prima giornata del World Manufacturing Forum 2018, l’evento internazionale sul manifatturiero che si tiene a Cernobbio, con numeri record per questa settima edizione: 30 gli speaker internazionali (sui 45 totali) che si alternano sul palco di Villa Erba e circa 900 partecipanti provenienti da oltre 40 Paesi. Il presidente della World Manufacturing Foundation Alberto Ribolla, intervenendo in apertura, ha posto l’accento sull’approdo naturale che “il Wmf ha trovato sbarcando stabilmente a Cernobbio, a causa della secolare vocazione manifatturiera dell’Italia e in particolare della Lombardia, uno dei quattro motori d’Europa”.

Ribolla ha ricordato che “la manifattura dà benessere alle persone, un benessere sociale ed economico, per questo motivo rappresenta il miglior investimento in termini di risorse, idee e sinergie che si possa fare per garantire un futuro sostenibile e equo alle popolazioni. Per questo occorre generare e disseminare cultura d’impresa a livello globale, scopo principe della WMFoundation”.

Ribolla ha ringraziato Regione Lombardia, partner strategico, e la Commissione Europea per il supporto che hanno garantito e garantiranno alla Fondazione. Tra le novità introdotte nell’edizione 2018 la più attesa era la presentazione del primo Wmf Report sul manifatturiero ‘2018 World Manufacturing Forum Report – Recommendations for the Future of Manufacturing’, documento al quale hanno lavorato 30 esperti mondiali e per il quale sono stati consultati più di 150 documenti di policy.

