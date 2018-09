Moda: rallenta export occhialeria in primo semestre (-2,9%) (2)

(AdnKronos) – Considerando la Francia confortante è il dato del primo semestre delle esportazioni italiane di montature (+3,5%) che sembrano riprendersi dopo il cambio legislativo che ha ridotto i rimborsi assicurativi. Negativo invece il dato a valore dell’export di occhiali da sole che perde quasi 10 punti percentuali (-9,9%) rispetto al primo semestre 2017. Evidenti gli effetti delle cattive condizioni meteo nella prima parte del 2018 in Spagna e Germania, dove le esportazioni di occhiali da sole dell’occhialeria italiana registrano rispettivamente -12,4% e -7,2% sullo stesso periodo del 2017.

“La prima metà del 2018 per l’occhialeria reduce da un 2017 di crescita seppure contenuta – commenta Vitaloni – purtroppo non sembra essere particolarmente dinamica. Le esportazioni, che hanno guidato la crescita negli ultimi anni, stanno segnando il passo. Stanno soffrendo molto gli occhiali da sole e preoccupa il mercato americano. Meteo e incertezza di politica commerciale sembrano essere le cause principali. Il quadro non è sicuramente roseo al momento, tuttavia riteniamo che spazi di crescita ci siano sempre e che possano essere colti”.

Nel continente europeo, ad esempio, buona performance nel primo semestre delle esportazioni complessive di occhiali da sole e montature italiane in Norvegia (+27,8%) e Svezia (+21,4). Nei paesi emergenti possiamo citare il risultato dei primi sei mesi in Messico (+26,7%) e in India (+28,1%). Benché in termini assoluti il potenziale sia alto, a livello di quote di mercato i numeri sono ancora poco significativi e spesso variazioni a doppia cifra sono in valore comunque insignificanti. Il mercato interno resta fiacco e i consumi, anche a causa di una riduzione della fiducia dei consumatori, sono tornati negativi.

