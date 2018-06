Infrastrutture: Rixi incontra viceministro argentino Berenciartua

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Un’occasione fruttuosa di confronto e di scambio di buone pratiche sulla gestione delle risorse idriche nazionali, in particolare su dighe e invasi, opere strategiche per il fabbisogno energetico interno, per la nostra agricoltura e per l’approvvigionamento di acque potabili”. Lo ha dichiarato il sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi al termine dell’incontro con il viceministro alle Infrastrutture e Politiche idriche della Repubblica Argentina Pablo Bereciartua, che si è svolto oggi a Roma al Mit.

“Dalle infrastrutture idriche – dice il sottosegretario Rixi – si ricava l’80% dell’energia del nostro paese e le dighe coprono il 50% del fabbisogno dell’agricoltura. Dal piano nazionale delle acque del governo argentino illustrato oggi sono emersi spunti interessanti e punti di contatto tra i nostri due Paesi, che storicamente hanno un forte legame”.