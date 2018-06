Italia-Cina: al via Forum, pmi e Tronchetti tra i protagonisti (2)

(AdnKronos) – La firma dell’accordo è stata preceduta dagli interventi dei co-presidenti del Business Forum Italia-Cina, Marco Tronchetti Provera e Lin Jingzhen (in rappresentanza di Chen Siqing), che hanno sottolineato come gli accordi siglati consentano di rafforzare i legami fra i due Paesi e di garantire, anche per il futuro, l’apertura di un canale di collaborazione tra l’Italia e le municipalità di Dalian e Qingdao.

I Memorandum of Understanding dichiarano l’impegno a continuare a promuovere gli investimenti e il dialogo tra le comunità imprenditoriali, favorendo lo sviluppo di relazioni di business e incoraggiando gli scambi commerciali, prevedendo inoltre la creazione di tavoli di lavoro per organizzare visite bilaterali e identificare nuove opportunità di collaborazione. “Anche questa nuova tappa del Business Forum fornisce opportunità concrete di crescita e sviluppo, consentendo alle nostre pmi di valutare nuove e reali possibilità di business nelle Province cinesi, grazie anche agli accordi siglati che alimenteranno il dialogo futuro”, ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, co-presidente del Business Forum Italia-Cina per parte italiana.

“Attraverso gli incontri promossi con le aziende locali e il supporto dato anche a livello istituzionale in Italia e in Cina, l’iniziativa mira a offrire gli strumenti per sfruttare le opportunità che nascono dall’apertura del mercato cinese, ponendo anche le migliori premesse per la partecipazione del nostro sistema imprenditoriale all’importante appuntamento del China International Import Expo (Ciie) che si terrà a novembre a Shanghai”, ha concluso.